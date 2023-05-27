Дорожную карту по улучшению качества интернета подписали в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина в Абайскую область подписана Дорожная карта по обеспечению доступом к сети интернет населенных пунктов региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В рамках реализации дорожной карты, до 2027 года планируется обеспечить 94% населенных пунктов Абайской области качественным широпоклосным доступом к интернету.

Обеспечение интернетом является важным вопросом, в особенности для жителей отдаленных аулов. В области расположен 331 населенный пункт, в том числе 4 города. Согласно анализу, проведенному аппаратом акима области, доступом к интернету обеспечены 65%, или 215 населенных пунктов, в 28%, или в 93 селах сеть отсутствует.

В декабре прошлого года акиматом Абайской области начаты работы для принятия мер по улучшению качества подключения или полного обеспечения интернетом и связью населенных пунктов региона. В профильное министерство направлен список сел, где необходимо проложить волоконно-оптическую линию связи для улучшения сигнала сотовой сети и качества интернета в рамках нацпроекта «Доступный интернет».