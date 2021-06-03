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    17:03, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Дорожную карту по снижению парниковых выбросов утвердят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О разработке и утверждении Дорожной карты по снижению парниковых выбросов рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мы представим в секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата актуализированные определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ). Для реализации ОНУВ будет утверждена Дорожная карта реализации ОНУВ на 2021-2025 годы, которая будет включать в себя секторальные и кросс-секторальные меры сокращения выбросов парниковых газов, а также вопросы адаптации к изменению климата для повышения устойчивости уязвимых секторов экономики и населения к уже наблюдаемым и ожидаемым последствиям изменению климата», - сказал Магзум Мирзагалиев на международном экологическом конгрессе ECOJER.

    Вместе с тем, по его словам, в настоящее время идет активная работа по подготовке делегации Казахстана к участию в 26-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго в конце 2021 года, где планирует принять участие Глава государства.

    Ранее М. Мирзагалиев сообщил о повышении среднегодовой температуры в стране.


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