Дорожную карту по снижению парниковых выбросов утвердят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О разработке и утверждении Дорожной карты по снижению парниковых выбросов рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы представим в секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата актуализированные определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ). Для реализации ОНУВ будет утверждена Дорожная карта реализации ОНУВ на 2021-2025 годы, которая будет включать в себя секторальные и кросс-секторальные меры сокращения выбросов парниковых газов, а также вопросы адаптации к изменению климата для повышения устойчивости уязвимых секторов экономики и населения к уже наблюдаемым и ожидаемым последствиям изменению климата», - сказал Магзум Мирзагалиев на международном экологическом конгрессе ECOJER.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время идет активная работа по подготовке делегации Казахстана к участию в 26-ой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго в конце 2021 года, где планирует принять участие Глава государства.

Ранее М. Мирзагалиев сообщил о повышении среднегодовой температуры в стране.