Дорожную карту по снижению дефицита медкадров разрабатывают в области Улытау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для снижения дефицита медицинских кадров в области Улытау разрабатывается дорожная карта. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения при размещении государственного образовательного заказа на 2023-2024 годы выделено 38 мест для подготовки востребованных кадров в области Улытау. Решением комиссии по самостоятельному распределению молодых специалистов, докторов философии (PhD), получивших образование в организациях медицинского образования и науки Министерства здравоохранения на основе государственного образовательного заказа, от 30 июня региону выделено 26 из 3 339 выпускников клинического профиля»,- говорится в ответе Тамары Дуйсеновой.

Министр отметила, что в целях снижения дефицита медицинских кадров Министерством здравоохранения совместно с Улытауским областным управлением здравоохранения разрабатывается соответствующая дорожная карта с финансированием за счет средств местного бюджета.

«В дорожную карту будут включены мероприятия по подготовке специалистов клинического профиля, востребованных в регионе в разрезе 2023-2025 годов. В настоящее время за счет средств местного бюджета в 2023 году выделены средства на подготовку 16 специалистов», - добавила министр.

Ранее сообщалось, что медикам, прибывшим в область Улытау, будут выплачивать подъемное пособие.