Дорожную карту по развитию системы образования приняли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области принята Дорожная карта по развитию системы образования на 2023-2029 годы. Документ подписан в ходе посещения образовательного центра Kemel Bilim, где аким области Ералы Тугжанов и министр просвещения Гани Бейсембаев встретились с одарёнными детьми, показывающими высокие результаты, а также провели совещание с руководителями отделов образования, директорами школ региона. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Министерство просвещения разрабатывает Дорожные карты по развитию системы образования на 2023-2029 годы со всеми регионами страны. Наша область стала третьей после городов Алматы и Астана, где подписан документ. Все мероприятия, предусмотренные в ней, будут начаты в текущем году и завершены уже в следующем», - отметил Ералы Тугжанов.

Аким области подчеркнул, что для решения проблемы трехсменных и аварийных школ в регионе планируется строительство 35 школ, в том числе 20 школ - в рамках проекта «Комфортная школа». 55 объектов образования пройдут комплексную реновацию. Государственный заказ в детских садах увеличат на 18,3 тысячи мест. В 26 дошкольных организациях проведут капитальный ремонт, в 285 - текущий ремонт. Около 2500 педагогов дошкольного воспитания и обучения пройдут курсы повышения квалификации.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей в организациях образования. В школах дополнительно будет установлено более 5500 камер видеонаблюдения, в детских садах – свыше 1500 камер. Кроме того, планируется полное оснащение организаций образования лицензированной охраной, тревожной кнопкой и турникетами.

Министр просвещения РК сообщил, что Дорожная карта включает все вопросы развития сферы образования региона.

«В целях своевременного и качественного исполнения поручений Главы государства Министерством просвещения продолжается работа по разработке и принятию Дорожных карт, которые направлены на точечное решение актуальных проблем образования в каждом регионе. Ежегодно около 6 тысяч учителей будут проходить курсы повышения квалификации. Более 60 представителей руководящего состава общеобразовательных школ пройдут обучение по направлению «менеджмент». Это будет способствовать повышению профессионального уровня педагогического сообщества», – сказал Гани Бейсембаев.

Одним из приоритетных направлений остаётся развитие инклюзивного образования. В Актюбинской области будет расширена сеть ПМПК и КППК, открыты 14 кабинетов поддержки инклюзии, увеличен госзаказ на 1750 мест для получения специальной психолого-педагогической помощи. Планируется охватить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов региона. Откроются два новых крупных объекта развития творческого и интеллектуального потенциала детей.

Дорожная карта также направлена на обеспечение 100-процентного охвата молодежи области бесплатным техническим и профессиональным образованием, увеличение госзаказа по педагогическим специальностям в колледжах, целевую подготовку кадров по заявкам предприятий, укрепление материально-технической базы колледжей. Более 1500 педагогов ТиПО пройдут курсы повышения квалификации. В рамках пилотного проекта министерства просвещения будут внедрены образовательные программы по рабочим специальностям для обучающихся 10-11 классов.

Кроме того, в регионе планируется строительство студенческого общежития, проведение капитального ремонта в четырех колледжах.

Стороны выразили уверенность, что успешная реализация Дорожной карты позволит создать все условия для развития интеллектуального и творческого потенциала детей и подростков в Актюбинской области.