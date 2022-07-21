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Дорожную карту по повышению эффективности СЭЗ разработали в Казахстане
21 Июля 2022 17:13

Дорожную карту по повышению эффективности СЭЗ разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разработало дорожную карту по повышению эффективности специальных экономических зон (СЭЗ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручений Главы государства нами разработана Дорожная карта по повышению эффективности специальных экономических зон. Дорожная карта станет главным стратегическим документом по развитию СЭЗ и позволит систематизировать и сфокусировать усилия всех заинтересованных сторон на решение конкретных задач», - сказал председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов на пресс-конференции в СЦК.

Также, по словам Ильяса Оспанова, для решения проблемы незавершенности строительства инфраструктуры предлагается исключить из состава СЭЗ территории, не обеспеченные инфраструктурой. Это, как заявил спикер, позволит сэкономить средства на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и сфокусироваться на завершении строительства начатых объектов.

«Средний показатель завершенности инфраструктуры СЭЗ составляет 70%, из них полностью завершены только три СЭЗа - «Оңтүстік», «Парк инновационных технологий», «Хоргос - Восточные ворота»», - проинформировал глава Комитета.

Ранее сообщалось, что на территории СЭЗ создано более 21 тыс. рабочих мест. Сегодня в Казахстане действуют 13 специальных экономических зон.

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Автор:
Корреспондент

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