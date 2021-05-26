Дорожную карту по поддержке волонтерства реализуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пакет поправок в законопроект по вопросам развития волонтерства и благотворительности в настоящее время проходит широкое общественное обсуждение. Также реализуется Дорожная карта по поддержке волонтерства. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо хочу остановиться на еще одной глобальной инициативе Президента – развитии волонтерства и благотворительности. По сути, всего за один год, который был объявлен Главой государства Годом волонтера, количество волонтерских организаций увеличилось почти в 3 раза, а активных волонтеров - в 2 раза. Это наглядно подтверждает, что инициатива Президента не просто нашла всенародную поддержку, а органично вошла в общественную жизнь как реальная форма гражданской активности. Поэтому, используя созданный в прошлом большой институциональный потенциал и человеческие ресурсы, в этом году мы начали реализацию Дорожной карты по поддержке волонтерства. Полагаем, что одним из значимых ее достижений станет провозглашение Организацией Объединенных Наций вслед за предложением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Международного года мобилизации волонтеров», - рассказала в ходе отчетной встречи перед населением Аида Балаева.

По словам главы МИОР, меры по развитию благотворительной деятельности оказались результативными.

«Пандемия показала важность взаимопомощи, когда граждане со всех регионов добровольно начали активно помогать соотечественникам по всей республике. И сохраняя эту традицию, уже в этом году по инициативе Главы государства дан старт общенациональному Марафону добрых дел, который также получил широкую поддержку общественности. Только за первый квартал реализовано более 2 500 разноформатных мероприятий, к которым присоединилось более 2 млн граждан», - отметила Аида Балаева.

«Безусловно, благотворительность – особый вид общественной деятельности, который требует постоянного стимулирования. Прежде всего, в плане совершенствования правовых основ. По поручению Президента нами был разработан пакет поправок в законодательство по вопросам развития волонтерства и благотворительности, который в настоящее время проходит широкое общественное обсуждение», - добавила министр.