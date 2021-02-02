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    10:15, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Дорожную карту по исполнению поручений Президента разработают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил в двухдневный срок представить проект Дорожной карты по исполнению поручений Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства подчеркнул, что главная задача – это улучшение качества жизни и повышение доходов наших граждан. Как он сказал, каждое решение, каждое действие государственных органов должно быть направлено на развитие экономики и во благо народа», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    В связи с этим, глава Кабмина поручил госорганам до конца сегодняшнего дня внести в Минэкономики предложения для включения в план мер по исполнению поручений Главы государства.

    «Министерству нацэкономики в двухдневный срок внести в Канцелярию Премьер-Министра проект Дорожной карты по исполнению поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства», - подчеркнул Аскар Мамин.



    Теги:
    Правительство Президент Казахстана Правительство РК Экономика
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