Дорожную карту по исполнению поручений Президента разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил в двухдневный срок представить проект Дорожной карты по исполнению поручений Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства подчеркнул, что главная задача – это улучшение качества жизни и повышение доходов наших граждан. Как он сказал, каждое решение, каждое действие государственных органов должно быть направлено на развитие экономики и во благо народа», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В связи с этим, глава Кабмина поручил госорганам до конца сегодняшнего дня внести в Минэкономики предложения для включения в план мер по исполнению поручений Главы государства.

«Министерству нацэкономики в двухдневный срок внести в Канцелярию Премьер-Министра проект Дорожной карты по исполнению поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства», - подчеркнул Аскар Мамин.



