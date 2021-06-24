Дорожную карту по борьбе с коррупцией утвердили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области утвердили дорожную карту по борьбе с коррупцией. В нее вошли оргмероприятия, информационно-разъяснительная работа, усиление общественного контроля, образование и защита бизнеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Аким Павлодарской области А. Скаков утвердил дорожную карту по превенции коррупционных проявлений в местных исполнительных органах. Её цель – максимальное вовлечение местных исполнительных органов в процесс формирования в обществе нулевой терпимости к коррупции», - сообщили в антикоррупционной службе региона.

По результатам опроса населения и предпринимателей, проведённого «Трансперенси Интернешнл» 2020 году в Казахстане, половина респондентов Павлодарской области (57 процентов) полагает, что коррупция не имеет широкого распространения, но использование коррупционных схем при получении госуслуг позволяет проще и быстрее решить вопрос в госорганах, добавил источник. Дорожная карта предусматривает системное и комплексное использование мер профилактического воздействия. Структура карты состоит из пяти разделов: организационные мероприятия; информационно-разъяснительная работа; усиление общественного контроля; образование и защита бизнеса.

Сотрудники региональной антикоррупционной службы на семинаре-совещании рассказали руководителям местных исполнительных органов о некоторых вопросах реализации дорожной карты.

«По укоренившемуся мнению в обществе, противодействие коррупции – это задача уполномоченного органа. Подобные отношение и стереотипы значительно ослабляют противодействие коррупции и порождают недоверие к институтам власти», - подчеркнул глава антикоррупционной службы Павлодарской области Ернар Баянгазин.

Акимов городов, районов и руководителей областных госорганов ознакомили с основными пунктами дорожной карты, особенно сакцентировав внимание на мероприятиях, направленных на реализацию концепции «слышащего государства», внедрения комплаенс-служб и международного антикоррупционного стандарта «ISO 37001» в деятельности субъектов квазигосударственного сектора.

«Все пошаговые меры профилактического воздействия расписаны в дорожной карте. Руководителям госорганов необходимо ответственно и скрупулёзно подойти к исполнению всех мероприятий карты, своевременная и качественная ее реализация возлагается на них», - отметил Ернар Баянгазин.