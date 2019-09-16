Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Дорожную безопасность обсудили глава МВД РК и заместитель Генсека ООН

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Сентября 2019, 20:35
Дорожную безопасность обсудили глава МВД РК и заместитель Генсека ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился с заместителем Генерального секретаря ООН – специальным представителем по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

На встрече обсуждены вопросы возможного содействия по внедрению в Казахстане международного опыта и лучших мировых практик, а также потенциальной разработки и реализации национальной стратегии по безопасности дорожного движения.

photo


ООН   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Что будет с имуществом Карима Масимова – ответ КНБ
Что будет с имуществом Карима Масимова – ответ КНБ