Дорожное строительство интенсивно ведется в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Транспорт - это важнейший механизм экономической и социальной сфер жизни страны. В Кызылординской области, по поручению главы региона, реализуются масштабные проекты по развитию пассажирских перевозок и его инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат области.



На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог местного значения в области составляет 3418,5 км. Из них 1014,5 км – автодороги республиканского, 555 км – областного, 1849 км – районного значения.

В своем Послании Глава государства акцентировал внимание на дорожном строительстве. В соответствии с этим, до 2025 года обязано довести индикаторный показатель дорог областного значения на хорошем и удовлетворительном уровне до 95 %.

В прошлом году на развитие дорожной инфраструктуры из республиканского и областного бюджетов было выделено 17,6 млрд тенге, отремонтировано 368 км дорог. В этом году выделено 36 млрд тенге на ремонт 570 км автомобильных дорог, улиц и мостовых переходов.

Вместе с тем, в рамках госпрограммы «Сильные регионы – драйвер развития страны» планируется выделить 7,1 млрд тенге (РБ - 4, 3 млрд тенге, ОБ 2,8 млрд тенге) на строительство 30,5 км дорог областного и районного значения. В Кызылорде набирает обороты строительство транспортной развязки в месте соприкосновения с международным коридором «Западная Европа - Западный Китай».

В рамках программы «Трансферты общего характера» выделено 8,3 млрд тенге (РБ - 4, 5 млрд тенге, ОБ - 3, 8 млрд тенге) на капитальный и средний ремонт 197 км дорог областного и районного значения и 6 мостов.

По программе «Развитие регионов» выделено 4,3 млрд тенге (РБ-2, 7 млрд тенге, ОБ- 1,6 млрд тенге), идет интенсивная работа на мостах города Кызылорда протяженностью 9 км. (Реконструкция улицы С. Бейбарыса от проспекта Н. Назарбаева до трассы «Кызылорда-Кумколь» в городе Кызылорда, строительство моста через канал «Кызылжарма» в микрорайоне «Байтерек»).

В рамках программы «Развитие малых городов» выделено 3,1 млрд тенге, ведется ремонт 1 моста (железнодорожный мост в городе Арал) и 18 улиц (улицы городов Аральск и Казалинск).

Всего по программе «Ауыл – ел бесігі» городу Кызылорде и районам выделено 5,2 млрд тенге, ведется ремонт 178 км улиц.

В целом, в результате данных работ до конца года планируется довести показатель местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 87,5%.

В том числе, в ближайшее время завершится транспортная развязка на левом берегу реки Сырдарья в месте соприкосновения главной улицы города Кызылорды с международным транспортным коридором «Западная Европа-Западный Китай».

В этом году начато строительство пешеходного моста через железную дорогу на пересечении улиц Г. Муратбаева и Яссауи областного центра.

Ведется работа по расширению, реконструкции улицы Султана Бейбарса. Данные проекты планируется завершить до конца года.

Также началась реконструкция дороги республиканского значения «Кызылорда – Жезказган», которая на протяжении нескольких лет не могла найти решения. (Кызылординский участок составляет 216 км).

Общая стоимость проекта - 106,6 млрд тенге. Его планируется завершить в течение 3 лет (2022 - 2025 годы).