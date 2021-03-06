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    17:31, 06 Март 2021 | GMT +6

    Дорожное движение в районе улиц Косшыгулулы и Жабаева перекроют в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожное движение в районе улиц Косшыгулулы и Жабаева будет перекрыто в связи с проведением инженерных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Как пояснили в пресс-службе акимата, согласно Государственной программе жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» является уполномоченной организацией акимата города по завершению объектов незавершенного строительства.

    Одним из проблемных объектов жилищного строительства является Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный в районе пересечения улиц № 188 (проектное наименование) и Ж. Жабаева, «Акерке 2»(Блока А»). Строительство объекта планируется в 1 квартале 2021 года.

    В связи с проведением строительных работ и подведением инженерных сетей к дому будет перекрыто дорожное движение:

    - дворовой части по ул. Ш. Косшыгулулы, дом №7/1 для проведения работ по прокладке кабеля электроснабжения и подключения в существующую распределительную подстанцию №130 на срок с 6 по 13 марта 2021 года;

    - на пересечении улиц Ж. Жабаева и Ш. Косшыгулулы для проведения работ по прокладке труб водоснабжения и врезке в существующий водопровод методом прокола на срок с 6 по 19 марта 2021 года.



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