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Дорожников перевели на усиленный режим работы на дорогах Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Февраля 2023, 04:47
Дорожников перевели на усиленный режим работы на дорогах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На дорогах республиканского значения задействовано более 740 единиц специализированной техники, более 2150 сотрудников дорожной службы, а также организовано круглосуточное патрулирование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Казахавтодор».

В ряде регионов страны дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за объявленного штормового предупреждения.

В зимний период из-за снега, буранов, метелей, ограниченной видимости 395 раз закрывали движение для транспорта. Дорожники вызволили из снежного плена более 4 тысяч транспортных средств.

«Ежедневно производится подсыпка противогололедных материалов. На опасных участках сети автодорог установлено более четырех тысяч временных дорожных знаков, предупреждающих о скользкой дороге и ограничению максимальной скорости.

На всех снегозаносимых участках автомобильных дорог установили более 45 тысяч погонных метров снегозащитных щитов», - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение из-за низовой метели, тумана и ветра.

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