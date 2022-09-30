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Дорожники запустили республиканскую акцию для учащихся школ

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Сентября 2022, 17:14
Дорожники запустили республиканскую акцию для учащихся школ

По инициативе дорожников в школах населенных пунктов близлежащих к дорогам республиканского значения стартовала акция «Знаешь ли ты правила дорожного движения?».

В рамках акции представители АО НК «КазАвтоЖол» проводит разъяснительные беседы со школьниками, целью которых является призвать учащихся к соблюдению правил дорожного движения.

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Зачастую дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - это результат нарушения правил дорожного движения. Анализ подобных ситуаций показывает, насколько важным является обучение и воспитание соблюдению правил дорожного движения с раннего возраста.

В реализации мероприятия помимо дорожников привлекаются и местные исполнительные органы. Так же во время встречи с учащимися раздаются информационные брошюры о важности соблюдении ПДД. Акция охватила все регионы страны.

В свою очередь АО НК «КазАвтоЖол» призывает пользователей соблюдать все правила дорожного движения и придерживается допустимого скоростного режима на дорогах республиканского значения.

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