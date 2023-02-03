Дорожники усиленно ведут борьбу с гололедом на автотрассах южных регионов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие пару суток на территории южных регионов страны наблюдались обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также резкие колебания температурного фона. Минувшей ночью для недопущения чрезвычайных ситуаций ограничения движения вводились на шести участках республиканских трасс в Алматинской и Жетысуской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

На автодорогах республиканского значения в усиленном режиме продолжаются работы по борьбе с гололедом.

Для обработки автодорог республиканского значения было израсходовано 1070 м3 пескосоляной смеси.

Работы по обработке проезжей части пескосоляной смесью продолжаются в усиленном режиме. На каждый участок распределена дорожно-эксплуатационная техника, которая производит очистку и подсыпку проезжей части в соответствии с директивными нормами.

Кроме того, дорожниками Туркестанской области приняты оперативные меры по недопущению перелива и размыва участка автодороги Самара-Шымкент от города Шымкента до границы Кызылординской области. Уложено более 1200 мешкотар с инертными материалами, произведены работы по отводу воды с дороги.

В работах по зимнему содержанию на республиканской сети автодорог задействовано 477 единиц спецтехники и более 1 тысячи дорожных рабочих.



Фото: qaj.kz

