Дорожники помогли нескольким водителям на республиканских автотрассах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками «КазАвтоЖола» для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на автодорогах республиканского значения продолжается круглосуточная работа в рамках зимнего содержания, патрулирования и оказания помощи пользователям трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Так, к примеру, сегодня около четырех часов утра дорожники Жамбылской области оказали помощь пяти гражданам Узбекистана, которые в связи с поломкой двигателя автомобиля остались на участке «Сарышаган-Мынарал». Продолжать движение стало невозможно. За помощью они обратились в единый колл-центр «КазАвтоЖола» по короткому номеру 1403. Подоспевшие на помощь дорожники отвезли замерзших граждан Узбекистана в город Приозерск.

Также вчера около 20:00 вечера дорожники Восточно-Казахстанской области с помощью специализированной техники отбуксировали грузовой автомобиль марки «Volvo», сломавшийся на 989 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск. Транспорт был отбуксирован до поселка Калбатау.

Сегодня около 10 утра Акмолинские дорожники на 77 км автодороги Астана-Ерейментау-Шидерты оказали помощь водителю фуры, у которого закончилось топливо. Сотрудники дорожной службы оказали помощь в организации доставки топлива.

По состоянию на 25 января 2023 года закрытия или ограничения движения на участках республиканских дорог отсутствуют.

Дорожникиочищают дороги ото льда, борются со скользкостью, расчищают площадки отдыха и дорожные знаки.