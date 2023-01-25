Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Дорожники помогли нескольким водителям на республиканских автотрассах

25 Января 2023, 14:17
Дорожники помогли нескольким водителям на республиканских автотрассах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками «КазАвтоЖола» для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на автодорогах республиканского значения продолжается круглосуточная работа в рамках зимнего содержания, патрулирования и оказания помощи пользователям трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Так, к примеру, сегодня около четырех часов утра дорожники Жамбылской области оказали помощь пяти гражданам Узбекистана, которые в связи с поломкой двигателя автомобиля остались на участке «Сарышаган-Мынарал». Продолжать движение стало невозможно. За помощью они обратились в единый колл-центр «КазАвтоЖола» по короткому номеру 1403. Подоспевшие на помощь дорожники отвезли замерзших граждан Узбекистана в город Приозерск.

Также вчера около 20:00 вечера дорожники Восточно-Казахстанской области с помощью специализированной техники отбуксировали грузовой автомобиль марки «Volvo», сломавшийся на 989 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск. Транспорт был отбуксирован до поселка Калбатау.

Сегодня около 10 утра Акмолинские дорожники на 77 км автодороги Астана-Ерейментау-Шидерты оказали помощь водителю фуры, у которого закончилось топливо. Сотрудники дорожной службы оказали помощь в организации доставки топлива.

По состоянию на 25 января 2023 года закрытия или ограничения движения на участках республиканских дорог отсутствуют.

Дорожникиочищают дороги ото льда, борются со скользкостью, расчищают площадки отдыха и дорожные знаки.


Новости по теме
Угроза перелива воды снята силами «Казселезащиты» в Алматинской области
Жительница Павлодара легализовала авто спустя 10 лет
Из-за снегопадов в Японии отменены полеты, приостановлено движение поездов, закрыты дороги
Теги:
Читайте также
Угроза перелива воды снята силами «Казселезащиты» в Алматинской области
Из-за снегопадов в Японии отменены полеты, приостановлено движение поездов, закрыты дороги
На западе и юге Казахстана ожидается ясная погода
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах РК
Погода без осадков будет в Казахстане 25 января
Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау
Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы
Десять человек спасли из горящей многоэтажки в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
2 Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей
3 Казахских тазы разводят жители села в Карагандинской области
4 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
5 Пятерых депутатов Сената назначили по квоте Президента от АНК

Лента новостей