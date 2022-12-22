Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Дорожники помогли более 500 водителям и пассажирам на республиканских трассах

22 Декабря 2022, 10:37
Дорожники помогли более 500 водителям и пассажирам на республиканских трассах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента перевода автодорог республиканского значения на зимние условия содержания, с октября т.г., дорожники оказали помощь более 500 автомобилистам на республиканских трассах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

Так, к примеру, из-за непогоды за весь период более 200 единиц транспорта были размещены в теплые боксы, 506 человек доставлены в обогревательные пункты. С октября на республиканских автодорогах более 150 раз вводились ограничения движения.

В рамках работ по зимнему содержанию республиканских трасс дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. За ночь дорожниками было израсходовано 1050 кубометров песко-соляной смеси.

Дороги республиканского значения открыты, проезд обеспечен. Дорожная техника работает в бесперебойном режиме. На республиканской сети автодорог работает более 200 единиц спецтехники.

«Чаще всего в снежному плену оказываются люди, которые несмотря на сообщения о штормовом предупреждении и закрытии трасс выезжают на дальние расстояния. На случай возникновения внештатных ситуаций для пользователей республиканских трасс функционирует единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403. Минувшей ночью операторы колл-центра обработали порядка 2 тысячи звонков», - сообщили в компании «КазАтоЖол».


Новости по теме
Из-за непогоды закрыли автодорогу для всех видов транспорта в Абайской области
Около 300 улиц за три года построили в Астане
Снег и метель ожидаются в Казахстане
Теги:
Читайте также
Около 300 улиц за три года построили в Астане
Республиканские трассы закрыли в трех регионах Казахстана
Снег и метель ожидаются в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря
Движение транспорта ограничили на двух дорогах Карагандинской области
Шторм ожидается в 11 регионах Казахстана
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в РК в ближайшие три дня
Два участка дорог закрыли в ВКО
Новости партнеров
Популярное
1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
4 Решены все финансовые вопросы по программе «ArtSport» – вице-министр Нургиса Дауешов
5 Увеличить вклад креативных индустрий в экономику до 5% в 2025 году намерены в РК

Лента новостей