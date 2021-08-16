Дорожники оперативно восстановили движение на трассе «Мерке-Шу-Бурылбайтал»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожники оперативно восстановили движение на трассе «Мерке-Шу-Бурылбайтал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Telegram-канале .

«15 августа в Жамбылской области на реконструируемом участке автодороги «Мерке-Шу-Бурылбайтал» км 74 из-за обильных осадков произошел размыв неукрепленной трубы. Специалисты оперативно устранили последствия размыва и восстановили проезд для транспорта», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, обильные дожди со снегом в горах Жамбылской области привели к размыву местной автодороги и основания железнодорожного моста на перегоне Аспара-Шу. Движение грузовых и пассажирских поездов было приостановлено.

Однако позже движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахстан темир жолы».