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Дорожники оперативно восстановили движение на трассе «Мерке-Шу-Бурылбайтал»

16 Августа 2021 18:10
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Дорожники оперативно восстановили движение на трассе «Мерке-Шу-Бурылбайтал»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дорожники оперативно восстановили движение на трассе «Мерке-Шу-Бурылбайтал», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития в Telegram-канале .

«15 августа в Жамбылской области на реконструируемом участке автодороги «Мерке-Шу-Бурылбайтал» км 74 из-за обильных осадков произошел размыв неукрепленной трубы. Специалисты оперативно устранили последствия размыва и восстановили проезд для транспорта», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, обильные дожди со снегом в горах Жамбылской области привели к размыву местной автодороги и основания железнодорожного моста на перегоне Аспара-Шу. Движение грузовых и пассажирских поездов было приостановлено.

Однако позже движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахстан темир жолы».


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#Жамбылская область   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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