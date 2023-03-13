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Дорожники ликвидировали последствия подтоплений на семи участках республиканских трасс

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Марта 2023, 10:10
Дорожники ликвидировали последствия подтоплений на семи участках республиканских трасс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минувшей ночью дорожники оперативно ликвидировали последствия подтоплений на семи участках республиканских трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

Специалистами КазАвтоЖола в круглосуточном режиме ведется мониторинг состояния паводкоопасных участков республиканских автодорог для оперативного принятия неотложных мер по обеспечению проезда автомобильного транспорта в случае возникновений чрезвычайных ситуаций.

Так, минувшей ночью дорожники оперативно устранили последствия подтоплений на семи участках трех республиканских трасс в Западно-Казахстанской и Актюбинской регионах. Дорожниками проведены работы по устройству грунтовых барьеров, искусственной переброске талых вод мотопомпами и укреплению обочин мешкотарами в количестве 2100 штук. Все подтопления устранены, движение осуществляется в штатном режиме.

Таким образом, в Актюбинской области работы по устранению подтоплений были проведены на двух участках трассы М-36 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» (км 576, 578) и на трех участках автодороги А-26 «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (км 170, 182, 187). В Западно-Казахстанской области дорожники ликвидировали последствия подтоплений на 479 км трассы М-36 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» и на 11 км автодороги «Подстепное – Федоровка».

В работах было задействовано 50 дорожных рабочих и 20 единиц спецтехники.

К данному часу все автодороги республиканского значения открыты, подтопленных участков не зафиксировано.


Актюбинская область   Западно-Казахстанская область   Паводок   Дороги  
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