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Дорожники апробируют новую технологию, предотвращающую ДТП с животными

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2023, 13:00
Дорожники апробируют новую технологию, предотвращающую ДТП с животными Кадр из видео/ t.me/qazavtojol

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На 102 километре автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Семей начата апробация автономного светосигнального комплекса «Қорғау», предназначенного для предотвращения ДТП с участием животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

Специалистами опытно-экспериментальный участок республиканской трассы выбран неспроста. Так, с обеих сторон дороги расположены животноводческие хозяйства.

Апробируемый комплекс состоит из нескольких устройств (постов), в основу которых заложена система интеллектуальной коммуникации. Главное преимущество данной технологии заключается в том, что водители транспортных средств получают световые оповестительные сигналы при внезапном появлении скота на дороге, как в дневное, так и в ночное время суток.

Апробируемый комплекс разработан казахстанской компанией «Nur-Saylet». При условии успешной апробации планируется применить данную технологию и на других участках республиканских трасс.


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