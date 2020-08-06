Дорожная карта занятости: названы самые востребованные специальности в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В реализуемых проектах госпрограммы наблюдается потребность в сварщиках, монтажниках, водителях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

На сегодняшний день в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости – 2020-2021» в Нур-Султане трудоустроено 7 627 безработных, по направлению Центра занятости – 4 361 человек.

В 107 реализуемых проектах наблюдается потребность в следующих специалистах: сварщики, монтажники, водители на спецмашины, рабочие, газосварщики, электромеханики.

«В период карантина количество обращений увеличилось на 20%. Для участия в программе «Дорожная карта занятости – 2020-2021» не обязательно становиться на учет, достаточно удостоверения личности и трудовой книжки с дипломом – при наличии. Необходима постоянная прописка в Нур-Султане, отсутствие действующего или приостановленного ТОО или ИП, поскольку обратившемуся присваивают статус безработного. Запрос обрабатываем в течение трех дней. На сегодняшний день по направлению Центра занятости трудоустроен 4 361 человек», – говорит пресс-секретарь Центра занятости Нур-Султана Аймира Муксулова.

ТОО «Partners Reality» сотрудничает с Центром занятости по программе.

«В настоящее время мы занимаемся благоустройством детских площадок: укладкой асфальта, брусчатки, бордюров. Программа «Дорожная карта занятости – 2020-2021» предоставляет нам определенное количество работников для выполнения работ», – сообщил инженер-технолог ТОО «Partners Reality» Толкын Торебеков.

«У нас работает около 20-25 человек от Центра занятости – это водители, электромонтажники. Сейчас мы делаем реконструкцию линий по улице Омарова», – говорит механик филиала АО «Электромонтаж» Толеген Каманов.

Дмитрий Иванов – сварщик, до последнего был безработным. Ему помогли трудоустроиться благодаря программе «Дорожная карта занятости – 2020-2021».

«Меня за неделю приняли на работу, долго не ждал. Работаем полный день, зарплата устраивает», – говорит Д. Иванов.

Как сообщалось, в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости – 2020» будет создано 15 тыс. новых рабочих мест, из них через Центр занятости – 7 628 мест.

Напомним , с 22 июня Центр занятости населения перешел на режим работы онлайн, желающим найти работу через Дорожную карту занятости необходимо обратиться в колл-центр ЦЗН по телефону 57-88-88. Также можно обратиться в отдел мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов по телефонам: 57-88-89, 57-89-37, 24-83-02.