Дорожная карта сотрудничества сенатов Казахстана и Узбекистана подписана в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Дорожная карта сотрудничества между сенатами Казахстана и Узбекистана подписана сегодня в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам встречи спикера Сената РК Маулена Ашимбаева с председателем Сената Олий Мажлиса РУ Танзилой Нарбаевой подписаны «Дорожная карта сотрудничества на 2021-2022 годы» и «Меморандум о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и Институтом парламентаризма при Парламенте Республики Казахстан».

Стороны выразили уверенность, что принятый пакет документов придаст прикладной и системный характер развитию и углублению сотрудничества между сенатами двух стран.

«Считаю, что реализация «Дорожной карты» станет важным инструментом укрепления межпарламентских контактов, а также вкладом законодательных органов в развитие стратегического сотрудничества между нашими странами», - отметил Маулен Ашимбаев.

Особое внимание было уделено вопросам усиления межрегионального, культурно-гуманитарного взаимодействия, а также сотрудничества по линии международных парламентских площадок.

«Парламенты двух стран могли бы тесно взаимодействовать в совершенствовании правовой базы двустороннего сотрудничества в сферах туризма, экологии и управления водными ресурсами, инвестиции, культурно-гуманитарного сотрудничества. Совместное содействие решению экологических проблем могло бы стать одним из направлений нашего взаимодействия. В частности, в нашу Дорожную карту включен пункт об организации совместных мероприятий по вопросам спасения Аральского моря и сохранение его экосистемы», - сказал спикер Сената.

Одним из приоритетов совместной работы названо взаимодействие в области цифровых технологий, туризма и образования.

«Между вузами Казахстана и Узбекистана заключено около 300 договоров в рамках академической мобильности, двудипломных образовательных программ, проведения совместных образовательных и научных проектов. Очень хорошая практика. Важно ее и дальше развивать. Важно было бы рассмотреть вопрос о разработке и принятии Соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней», - предложил Маулен Ашимбаев.

Напомним, председатель Сената Парламента РК находится с официальным визитом в Узбекистане. Завтра планируется проведение встречи со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса РУ Нурдинжоном Исмоиловым