16 Мая 2022 15:19

Дорожная карта по борьбе с наркобизнесом принята в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Документ объединяет усилия всех госорганов, участвующих в реализации антинаркотической государственной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе Межведомственной рабочей группой под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова была принята Дорожная карта по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании на 2022-2023 годы. Документ объединяет усилия всех госорганов, участвующих в реализации антинаркотической государственной политики и включает ряд практических, законодательных, международных инициатив, формирующих комплексный подход к решению поставленных задач.

Предусмотрены проверки увеселительных заведений, точек реализации и использования пищевого мака, оборота лекарственных препаратов. Устанавливается контроль за соблюдением банками и платежными организациями требований по проверке подозрительных финансовых операций, а также идентификации владельцев подозрительных «электронных кошельков». Создается мониторинговая межведомственная группа по обнаружению в международном обороте новых видов наркотиков, их оперативному исследованию, внесению под контроль и установлению «криминальных» размеров», – сказал и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности Аскар Мухаметкалиев.

Спикер также сообщил, что планируется усилить взаимодействие с общественностью. Будут создаваться общественные группы по пресечению рекламы в интернете, граффити-рисунков и QR-кодов, а также агитационных групп по профилактике среди учащихся и молодежи. Отдельный раздел Дорожной карты посвящен совершенствованию работы по профилактике, лечению и реабилитации наркозависимых. Предусмотрено участие неправительственных организаций и волонтеров, работающих в сфере профилактики наркомании. В течение июня, в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией, по всей стране будет проведена широкомасштабная профилактическая акция.