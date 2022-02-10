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Дорожная карта бизнеса: рекордное количество проектов поддержано в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области по итогам 2021 года было поддержано рекордное количество новых бизнес-проектов по программе «Дорожная карта бизнеса 2025». Об этом сегодня в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказал руководитель управления предпринимательства области Нурхан Тлеумуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Н. Тлеумуратова, результат 2021 года превзошел итоги 2020 года в три раза.
«По программе «Дорожная карта бизнеса 2025» в 2021 году было поддержано 4085 проектов, что в три раза больше уровня 2020 года. Этот результат связан с изменениями, введенными в программу. В частности были сняты отраслевые ограничения и инструменты поддержки стали доступными для всех видов деятельности. Во-вторых были увеличены до 5 млн тенге средства, выделяемые на пополнение оборотного капитала по данной программе. В залог предприниматели могли предоставлять и приобретаемое имущество, что очень важно для сельских предпринимателей», - говорит Н. Тлеумуратов.
Кроме того, в 2021 году был увеличен объем финансирования по программе. «Был увеличен объем финансирования, если в 2020 году было выделено 3 млрд тенге по программе, то в 2021 году - свыше 10 млрд тенге. Также представители управления предпринимательства и других госорганов в прошлом году объездили с разъяснительной работой районы области, провели совещания и личный прием граждан по разъяснению программы «ДКБ 2025», - говорит Н. Тлеумуратов.
По инструментам субсидирования и гарантирования программы «ДКБ 2025» Актюбинская область в прошлом году вышла на 1 место по республике, обойдя крупные мегаполисы и области. По программе «ДКБ 2025» в прошлом году были выданы 36 грантов на сумму 140 млн тенге. В текущем году сумма грантового финансирования останется такой же.
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