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Дорожная карта бизнеса: как в столице поддерживают предпринимателей

8 Февраля 2022 14:05
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Дорожная карта бизнеса: как в столице поддерживают предпринимателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в столице активно реализуется государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» (ДКБ-2025), которая предусматривает несколько направлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Программа реализуется по следующим направлениям:

1) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам банков/банка развития/лизинговых компаний;

2) частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных предпринимателям;

3) предоставление государственных грантов.

Субсидированию подлежат кредиты предпринимателей/субъектов индустриально-инновационной деятельности, в том числе молодые предпринимали. Максимальная сумма кредита 7 млрд тенге со сроком субсидирования, направленного на инвестиции до 5 лет, направленного на пополнение оборотных средств до 3 лет. Конечная ставка для предпринимателей 6%.

В рамках антикризисных мер Правительства от 30 июля 2020 года в программу включено направление портфельного субсидирования для субъектов микро и малого предпринимательства без отраслевых ограничений. Максимальная сумма кредита на пополнение оборотных средств не превышает 5 млн. тенге со сроком субсидирования до двух лет, при этом кредит может быть выдан на револьверной основе. Максимальная сумма кредита инвестиционного назначения – 20 млн тенге со сроком субсидирования до трех лет.

Стоит отметить, что по поручению Главы государства в целях поддержки бизнеса в посткарантинный период, процентная ставка по кредитам малого и среднего бизнеса в рамках ДКБ-2025 снижена до 6%. Рассмотрение проектов проходит в упрощенном порядке Банками второго уровня, в случае одобрения подписывается договор субсидирования без участия предпринимателя.

В рамках второго направления программы гарантированию подлежат кредиты начинающих и действующих, в том числе молодых предпринимателей. Для начинающих максимальный размер гарантий до 85% от суммы кредита до 360 миллионов тенге, когда как для действующих до 50% с максимальной суммой 1 млрд. тенге.

Для получения полной консультации можно обратиться в АО «Фонд развития «Даму»: www.damu.kz или по горячей линии 14-08.
Кроме того, в рамках ДКБ-2025 субъектам малого предпринимательства предоставляются государственные гранты.

Государственные гранты предназначены для реализации новых бизнес-идей на безвозмездной основе в приоритетных секторах экономики (обрабатывающая промышленность, образование, здравоохранение и т.д.)

Сумма государственного гранта для одного предпринимателя составляет от 2 (два) млн. тенге до 5 (пять) млн. тенге. Обязательными условиями являются: софинансирование (в размере 10% от запрашиваемой суммы), создание новых рабочих мест, наличие в бизнес-проекте предпринимателя инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры и/или создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта.

По поручению Главы государства на ежегодной основе из республиканского бюджета выделяются средства для поддержки предпринимателей в возрасте до 29 лет включительно.

Так, с 2019 по 2021 годы выделено 180 миллионов тенге на которые поддержано 48 проектов. Стоит также отметить, что в прошлом году из 68 победителей государственных грантов, 22 являются молодыми предпринимателями, 9 из которых поддержаны за счет республиканского бюджета, а остальные 13 из местного бюджета.

На 2022 год из республиканского бюджета выделено 45 млн тенге. Прием заявок планируется в апреле 2022 года в режиме онлайн на цифровой платформе «Qoldau», при этом за месяц будет объявление на официальном сайте Управления по инвестициям и развитию предпринимательства.

Для получения полной консультации просим обратиться по номерам:

55-69-21,55-69-10, 55-69-03 и 55-69-16.

Также молодые предприниматели могут принять участие в местной программе – «Астана бизнес 2» без отраслевых ограничений, максимальная сумма кредита: для начинающих предпринимателей – 50 млн. тенге; для действующих предпринимателей – 100 млн. тенге. Срок финансирования до 7 лет, на пополнение оборотных средств – до 3 лет, ставка вознаграждения не более 8,5% годовых.

Для получения полной консультации можно обратиться в АО «Фонд развития «Даму»: www.damu.kz или по горячей линии 14-08.

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#Бизнес   #Нур-Султан   #Акимат  
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