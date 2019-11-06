Дорожная карта бизнеса-2025: в чем отличие от предыдущей программы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о Дорожной карте бизнеса на 2020-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году завершается «Дорожная карта бизнеса - 2020». Поэтому подготовлен новый проект программы. В нём сохранены цели и задачи. Усовершенствованы инструменты поддержки. Повышена их эффективность и обеспечена доступность», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.
Он перечислил основные отличия от Дорожной карты бизнеса-2020.
«Первое, увеличивается размер кредитования оборотных средств с 60 до 360 млн. тенге. Второе, расширяется доступ к финансированию. Для этого вводится субсидирование и гарантирование кредитов, выдаваемых микрофинансовыми организациями. Третье, совершенствуются требования к участникам Программы обеспечить рост занятости и поступления налогов. Четвёртое, усилится сопровождение предпринимателей на всех этапах. Это обучение, содействие в подготовке документов для получения кредитов и поддержки, налаживание цепочки сбыта», - отметил министр.
По его словам, на следующий этап Программы выделено 421 млрд. тенге.
«Это в 1,5 раза больше финансирования за предыдущие пять лет. Программой «Дорожная карта бизнеса - 2025» установлены целевые индикаторы. Они соответствуют Стратегическому плану развития страны до 2025 года»,- подчеркнул спикер.
Кроме того, ожидается увеличение доли МСБ в ВВП не менее 35%, доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП не менее 13,4%.
«Поступательное развитие МСБ приведет к качественному изменению экономики. Для этого принимаются необходимые меры. Кардинально улучшаются условия ведения бизнеса. Снижаются барьеры и сокращается перечень разрешительных документов. Принимаются стимулирующие меры для развития МСБ. Наша задача – совершенствование делового климата, что будет способствовать экономическому росту. Свыше трети экономики будет приходится на МСБ уже в 2025 году. А к 2050 году доля МСБ составит уже половину ВВП», - заключил Р. Даленов.
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