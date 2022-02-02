Дорожная карта бизнеса: 1187 проектов субсидировали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима области Нурлана Ногаева состоялось заседание Регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Директор регионального филиала Фонда развития предпринимательства «Даму» по Мангистауской области Бакытжан Исаков рассказал о проделанной работе в 2021 году. По его словам, в прошлом году региональным филиалом Фонда развития предпринимательства «Даму» по Мангистауской области на 1187 проектов были поддержаны субсидий в размере 70,4 млрд тенге. Таким образом, количество реализованных проектов по сравнению с 2020 годом увеличилось на 210%.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» по инструменту субсидирования, по первому направлению «Микрокредитование» на 826 проектов было выделено 6 млрд 822 млн тенге, на 361 проект по второму направлению «Отраслевая поддержка» - 63 млрд 648 млн тенге. Наибольшая доля средств приходится на оптовую и розничную торговлю, сферу транспортировки и хранения и обрабатывающую промышленность.

В ходе заседания Координационного совета также индивидуальный предприниматель представил проект строительства автомоечного центра в селе Саина Шапагатова Тупкараганского района. Стоимость проекта - 20 млн тенге. Объект сдать в эксплуатацию планируют в этом году.

Члены координационного совета одобрили предложенный проект. По итогам собрания аким области дал ответственным лицам ряд конкретных поручений.

Напомним, в Мангистауской области по проекту «Бастау бизнес» в рамках программы «Еңбек» безвозвратные гранты получили 738 человек.



