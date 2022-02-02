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Дорожная карта бизнеса: 1187 проектов субсидировали в Мангистауской области

2 Февраля 2022 08:50
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Дорожная карта бизнеса: 1187 проектов субсидировали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима области Нурлана Ногаева состоялось заседание Регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Директор регионального филиала Фонда развития предпринимательства «Даму» по Мангистауской области Бакытжан Исаков рассказал о проделанной работе в 2021 году. По его словам, в прошлом году региональным филиалом Фонда развития предпринимательства «Даму» по Мангистауской области на 1187 проектов были поддержаны субсидий в размере 70,4 млрд тенге. Таким образом, количество реализованных проектов по сравнению с 2020 годом увеличилось на 210%.

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» по инструменту субсидирования, по первому направлению «Микрокредитование» на 826 проектов было выделено 6 млрд 822 млн тенге, на 361 проект по второму направлению «Отраслевая поддержка» - 63 млрд 648 млн тенге. Наибольшая доля средств приходится на оптовую и розничную торговлю, сферу транспортировки и хранения и обрабатывающую промышленность.

В ходе заседания Координационного совета также индивидуальный предприниматель представил проект строительства автомоечного центра в селе Саина Шапагатова Тупкараганского района. Стоимость проекта - 20 млн тенге. Объект сдать в эксплуатацию планируют в этом году.

Члены координационного совета одобрили предложенный проект. По итогам собрания аким области дал ответственным лицам ряд конкретных поручений.

Напомним, в Мангистауской области по проекту «Бастау бизнес» в рамках программы «Еңбек» безвозвратные гранты получили 738 человек.



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#Бизнес   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Аружан Саптарова

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