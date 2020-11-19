Дороже в 200 раз: «золотые» саморезы планировал закупить театр в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области провели совещание по итогам мониторинга в сфере государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ернар Баянгазин сообщил, что в этом году из 101 зарегистрированного уголовного дела на сферу госзакупок приходится 25 дел. В прошлом году – 11 на 104 дела.

«Наиболее распространёнными криминальными схемами по-прежнему остаются незаконное лоббирование интересов конкретных поставщиков, латентные махинации с технической спецификацией, подписание фиктивных актов выполненных работ», - сказал Е. Баянгазин.

Он отметил, что активно ведется работа в сфере госзакупок через «Единое окно закупок» - систему, которая позволяет выявлять коррупционные риски уже на стадии планирования. За 10 месяцев удалось предотвратить нерациональное использование 1,2 млрд тенге бюджетных средств.

«В числе наиболее распространенных рисков отмечается системный характер по завышению цен, что свидетельствует об искусственном увеличении бюджета заказчика, неэффективном расходовании средств. Кроме того, образовавшаяся сумма экономии в последующем нередко используется для формирования фонда премий в госоргане. Нередко встречаются и ошибочно введенные данные, что препятствует проведению объективного мониторинга и подрывает доверие к государственному органу»,- проинформировал Е. Баянгазин.

В качестве примера он привел мониторинг закупок Мамлютской санаторной средней школой-интернатом. Учреждение планировало закупить комплект мебели из парты и двух стульев по цене 210 тысяч тенге. Всего 70 комплектов на общую сумму 14,7 млн тенге. После рекомендательного письма заказчик внес изменения в планируемую цену и снизил цену до 21,6 тысячи тенге за комплект.

Областной русский драматический театр планировал закуп саморезов по цене 4150 тенге за штуку. Тогда как рыночная цена подобного самореза составляет не более 20 тенге. Таким образом, при внесении изменений в план экономия составила около 12 млн тенге.

«Недостатки при формировании бюджета приводят к тому, что государство на стадии планирования уже несет убытки. По всем установленным очевидным завышениям направлены соответствующие письма-реагирования администраторам бюджетных программ. Мониторинг проводится сотрудниками управления превенции и добропорядочности. Но подобного рода мониторинги могут проводить все неравнодушные граждане», - считает Е. Баянгазин.