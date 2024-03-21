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    00:55, 21 Март 2024 | GMT +6

    Дорогу затопило в ВКО — угрозы населенным пунктам нет

    Дорогу затопило в ВКО — угрозы насленным пунктам нет
    Фото: кадр из видео

    В социальных сетях распространяется видео перелива через дорогу в Восточно-Казахстанской области. Ситуацию прокомментировали в нацкомпании «Казавтожол», передает агентство Kazinform. 

    — 20 марта в 16:30 в Зайсанском районе ВКО из-за интенсивного таяния снега и образования талых вод произошел перелив через проезжую часть автодороги местного значения в направлении села Карабулак шириной 20 м, глубиной 10 см. Доступ в поселок осуществляется через дополнительную дорогу. К  20:30 перелив остановился, уровень воды снизился.

    На месте происшествия задействованы восемь сотрудников районного отдела полиции и местных исполнительных органов, а также семь единиц техники.

    Угрозы населенным пунктам нет, специалисты местных исполнительных органов осуществляют постоянный мониторинг ситуации, — сообщили в компании.

    Участок дороги, где произошел перелив, не относится к категории республиканских дорог.


    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Безопасность Происшествия Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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