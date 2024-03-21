В социальных сетях распространяется видео перелива через дорогу в Восточно-Казахстанской области. Ситуацию прокомментировали в нацкомпании «Казавтожол», передает агентство Kazinform.

— 20 марта в 16:30 в Зайсанском районе ВКО из-за интенсивного таяния снега и образования талых вод произошел перелив через проезжую часть автодороги местного значения в направлении села Карабулак шириной 20 м, глубиной 10 см. Доступ в поселок осуществляется через дополнительную дорогу. К 20:30 перелив остановился, уровень воды снизился.

На месте происшествия задействованы восемь сотрудников районного отдела полиции и местных исполнительных органов, а также семь единиц техники.



Угрозы населенным пунктам нет, специалисты местных исполнительных органов осуществляют постоянный мониторинг ситуации, — сообщили в компании.