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Дорогу закрыли из-за пыльной бури в Мангистауской области
2 Мая 2022 14:09
Дорогу закрыли из-за пыльной бури в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Движение приостановлено на участке автодороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ограничение введено для всех видов автотранспорта с 13.30 часов по времени Нур-Султана.

«В связи с ухудшением погодных условий - пыльная буря, ограничение видимости - введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» - с 647 по 712 км, участки от села Шетпе до поселка Жетыбай», - говорится в сообщении пресс-службы «НК «КазАвтоЖол».

В нацкомпании просят при возникновении внештатных ситуаций звонить в единый круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403.


Автор:
Корреспондент

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