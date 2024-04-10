Дорогу закрыли в СКО из-за повышения уровня воды в реке Есиль

В СКО из-за повышения уровня воды в реке Есиль и сброса талых вод через дорогу республиканского значения А-16 «Жезказган — Петропавловск» принято решение о временном ограничении движения для всех видов транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.

Ограничение вводится на участке от 869 км до 875 км, начиная с поворота на село Амангельдинское и до села Покровка в Есильском районе СКО.

Также жителям районов Тимирязево, Шал акына и Г. Мусрепова напомнили о наличии альтернативного маршрута через республиканскую автомобильную дорогу Р-60 «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» (с. Волошинка) до областного центра. Ремонт участка дорожного покрытия на автодороге Р-60 протяженностью 2 км был завершен к 10 апреля.

Далее маршрут проходит через республиканскую автодорогу Р-59 «Волошинка — Корнеевка — Рощинское» (с. Корнеевка), затем по областной дороге КТ-29 «Покровка — Корнеевка — Горное» (с. Покровка), после чего следует маршрут по автодороге А-16 «Жезказган — Петропавловск» в город Петропавловск.