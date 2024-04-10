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    16:29, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Дорогу закрыли в СКО из-за повышения уровня воды в реке Есиль

    река
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В СКО из-за повышения уровня воды в реке Есиль и сброса талых вод через дорогу республиканского значения А-16 «Жезказган — Петропавловск» принято решение о временном ограничении движения для всех видов транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на QazAvtoJol.   

    Ограничение вводится на участке от 869 км до 875 км, начиная с поворота на село Амангельдинское и до села Покровка в Есильском районе СКО.

    Также жителям районов Тимирязево, Шал акына и Г. Мусрепова напомнили о наличии альтернативного маршрута через республиканскую автомобильную дорогу Р-60 «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» (с. Волошинка) до областного центра. Ремонт участка дорожного покрытия на автодороге Р-60 протяженностью 2 км был завершен к 10 апреля.

    Далее маршрут проходит через республиканскую автодорогу Р-59 «Волошинка — Корнеевка — Рощинское» (с. Корнеевка), затем по областной дороге КТ-29 «Покровка — Корнеевка — Горное» (с. Покровка), после чего следует маршрут по автодороге А-16 «Жезказган — Петропавловск» в город Петропавловск.

     

    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Закрытие дорог Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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