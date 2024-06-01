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    23:37, 31 Май 2024 | GMT +6

    Дорогу закрыли из-за перелива талых вод в Атырауской области

    закрытие дорог
    Фото: pixabay.com

    В «КазАвтоЖол» опубликовали информацию о паводковой ситуации в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    — 31 мая в 19:00 часов в Атырауской области в связи с переливом талых вод через проезжую часть автодороги Махамбат — Х.Ергалиев км 13-14 (участок с. Махамбет — с. Х.Ергалиев) ограничено движение для грузового автотранспорта, — говорится в сообщении.

    По информации «КазАвтоЖола», в проводятся работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.

    Теги:
    Дороги Атырауская область КазАвтоЖол Регионы Казахстана Переливы Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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