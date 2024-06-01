Дорогу закрыли из-за перелива талых вод в Атырауской области

В «КазАвтоЖол» опубликовали информацию о паводковой ситуации в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

— 31 мая в 19:00 часов в Атырауской области в связи с переливом талых вод через проезжую часть автодороги Махамбат — Х.Ергалиев км 13-14 (участок с. Махамбет — с. Х.Ергалиев) ограничено движение для грузового автотранспорта, — говорится в сообщении.

По информации «КазАвтоЖола», в проводятся работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.