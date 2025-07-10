Дорогу внутри Центрального парка закроют в Астане

В связи с этим, с 9 по 13 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.