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    07:29, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Дорогу внутри Центрального парка закроют в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дороги внутри Центрального парка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Дорогу внутри Центрального парка закроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В связи с этим, с 9 по 13 июля текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Теги:
    Дороги Астана Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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