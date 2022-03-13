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    12:44, 13 Март 2022 | GMT +6

    Дорогу в сторону Нур-Султана закрыли в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На трассе Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты в Павлодарской области движение закрыто для всех видов транспорта из-за метели и плохой видимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 марта с 10:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на автодороге Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты (200-254-й километры, посёлок Шидерты-граница Акмолинской области) для всех видов транспорта», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено практически во всех регионах Казахстана. В частности, на юге Павлодарской области ожидались низовая метель, северо-восточный ветер, днём на большей части области - порывы 15-20 метров в секунду.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Павлодарская область
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