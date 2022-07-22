22 Июля 2022 12:47

Дорогу республиканского значения закрыли на ремонт в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автомобильная дорога республиканского значения Р-10 «Обход г. Нур-Султан» км 4 закрыта на капитальный ремонт. До 15 октября планируется ввод объездной дороги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в целях обеспечения безопасности дорожного движения согласно предоставленным данным филиала Акмолинской области АО НК «QazAvtoJol» сообщает о закрытии на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Нур-Султан» км 4», - сказано в сообщении акимата.

В связи с проведением работ до 15 октября текущего года планируется выполнить объездную дорогу с дорожной одеждой капитального типа вдоль данного путепровода протяженностью 2,6 км с обустройством железнодорожного пути.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ на станции Нур-Султан переезд 8, временно будет полностью перекрыт участок улицы Малахова. Также идет ремонт нескольких улиц в Нур-Султане.