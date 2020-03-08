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Дорогу на Павлодар закрыли в Нур-Султане

8 Марта 2020 12:31
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Дорогу на Павлодар закрыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице закрыли выезд на Павлодар из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

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«С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, низовая метель, ограничение видимости) закрыто движение на трассе Нур-Султан-Павлодар (г.Нур-Султан-гр.Павлодарской области) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении, опубликованном Smart Astana Bot в Telegram.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Павлодарская область, Транспорт,
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Автор:

Ринат Дусумов

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