Дорогу на Павлодар закрыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице закрыли выезд на Павлодар из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

«С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, низовая метель, ограничение видимости) закрыто движение на трассе Нур-Султан-Павлодар (г.Нур-Султан-гр.Павлодарской области) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении, опубликованном Smart Astana Bot в Telegram.