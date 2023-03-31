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    Дорогу на озеро Иссык и обсерваторию закрыли в Алматинской области

    31 Марта 2023, 18:15

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с угрозой схода лавин и камнепадов с 1 по 20 апреля закрыто движение для всех видов автотранспорта на дорогах областного значения «Тургень- Обсерватория» и «Есик - озеро Иссык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области движение закрыто на автодорогах областного значения: «Тургень - Обсерватория» с 20 по 41 км, «Есик - озеро Иссык» с 7 по 15 км.

    ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой «112».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Дороги
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