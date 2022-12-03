Дорогу из Астаны в Темиртау открыли для движения

3 Декабря 2022, 07:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения «Екатеринбург - Алматы» км 1291 - 1426, участок г.Астана - г.Темиртау для всех видов транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109».

Как сообщалось ранее, с 23:30 2 декабря в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург – Алматы» км 1291-1353, от Астаны – до станции Анар в Акмолинской области.

В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.