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Дорогу из Астаны в Темиртау открыли для движения

3 Декабря 2022, 07:20
Дорогу из Астаны в Темиртау открыли для движения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения «Екатеринбург - Алматы» км 1291 - 1426, участок г.Астана - г.Темиртау для всех видов транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109».

Как сообщалось ранее, с 23:30 2 декабря в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург – Алматы» км 1291-1353, от Астаны – до станции Анар в Акмолинской области.

В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


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