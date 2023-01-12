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Дорогу из Астаны в Павлодарскую область закрыли для движения

12 Января 2023, 12:43
Дорогу из Астаны в Павлодарскую область закрыли для движения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий с 12:00 закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км, участок г. Астана- гр.Павлодарской области для всех видов транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны.

В данной местности - ограничение видимости и метель.


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