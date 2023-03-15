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Дорогу из Астаны в Кокшетау закрыли для движения

15 Марта 2023, 09:23
Дорогу из Астаны в Кокшетау закрыли для движения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 марта с 08:30 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск, км 18-231, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

В частности закрыт участок г. Астана - г.Кокшетау для всех видов транспортных средств. В данном районе наблюдается ограничение видимости из-за метели.

Как сообщалось ранее, в Кокшетау из-за обильного снегопада занятия для учащихся младших классов перевели в онлайн формат.


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