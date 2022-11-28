Дорогу из Астаны в Ерейментау открыли для движения

28 Ноября 2022, 08:54

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня с 08:20 в связи со стабилизацией погодных условий открыта дорога из города Астаны для всех видов автотранспорта на трассах республиканского значения «г.Астана - г.Ерейментау - Шидерты км 16-200», участок «г.Астана - г.Ерейментау км 16-156», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109».