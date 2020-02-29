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Дорогу до границы с Костанайской областью закрыли в СКО
29 Февраля 2020 09:10
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ограничили движение на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург-Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Соответствующее предупреждение служба спасения распространила через мобильное приложение «Darmen».
Движение для всех видов транспорта закрыли из-за гололеда с 8 часов утра на участке 768-729 км, от села Токсан би до границы с Костанайской областью.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Дороги,
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