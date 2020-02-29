Дорогу до границы с Костанайской областью закрыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ограничили движение на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург-Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее предупреждение служба спасения распространила через мобильное приложение «Darmen».

Движение для всех видов транспорта закрыли из-за гололеда с 8 часов утра на участке 768-729 км, от села Токсан би до границы с Костанайской областью.



