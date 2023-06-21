Дорогу до Баянаула ремонтируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области дорожники ремонтируют отрезок республиканской трассы Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара. Дорога соединяет регион с курортной зоной Баянаул. Ранее ее состояние было неудовлетворительным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем дорожно-строительном сезоне специалисты ремонтируют отрезок республиканской автотрассы Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара общей протяжённостью 60 километров. Работы проводятся на участке дороги от села Умиткер до поселка Ботакара», – говорится в сообщении пресс-службы компании «КазАвтоЖол».

Уже приведено в порядок более 40 км трассы. Покрытие обновлено с применением технологии холодного ресайклинга. Установлены новые водопропускные трубы.

К работе привлечено более 35 единиц спецтехники и порядка 50 специалистов.

До конца летнего сезона планируется отремонтировать еще порядка 20 километров.

После полного завершения ремонтных работ специалисты нанесут на дорогу разметку.

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