Дорогу для транспорта закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Одну из автодорог области закрыли для транспорта из-за угрозы схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».

«В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 6-166, участок села Ушановское – Алтай», - сказано в сообщении АО «НК «КазАвтоЖол».

Ранее сообщалось, что спасатели ДЧС ВКО провели мероприятия по профилактическому спуску лавин на дорогах Усть-Каменогорск - Алтай, Усть-Каменогорск - Таргын – Самарское.

Также об угрозе схода лавин предупредили жителей Алматинской области.