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Дорогу для транспорта закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Февраля 2023, 21:18
Дорогу для транспорта закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Одну из автодорог области закрыли для транспорта из-за угрозы схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».

«В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 6-166, участок села Ушановское – Алтай», - сказано в сообщении АО «НК «КазАвтоЖол».

Ранее сообщалось, что спасатели ДЧС ВКО провели мероприятия по профилактическому спуску лавин на дорогах Усть-Каменогорск - Алтай, Усть-Каменогорск - Таргын – Самарское.

Также об угрозе схода лавин предупредили жителей Алматинской области.


Восточно-Казахстанская область   Транспорт   Регионы   Усть-Каменогорск   КазАвтоЖол  
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