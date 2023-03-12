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Дорогу для транспорта закрыли в ВКО из-за угрозы схода лавин

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Марта 2023, 17:26
Дорогу для транспорта закрыли в ВКО из-за угрозы схода лавин

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода лавин ограничили движение на республиканской трассе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» на километре 6-166, участок села Ушановское – Алтай», - сказано в сообщении компании.

Напомним, на данном участке трассы 8 марта самопроизвольно сошла снежная лавина. Жертв и разрушений не было.

Восточно-Казахстанская область   Транспорт   Регионы   Дороги   Усть-Каменогорск  
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