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Дорогу для транспорта закрыли в Акмолинской и Карагандинской областях из-за тумана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Марта 2023, 00:21
Дорогу для транспорта закрыли в Акмолинской и Карагандинской областях из-за тумана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На некоторых участках дорог в Акмолинской и Карагандинской областях закрыли движение для транспорта из-за тумана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В Акмолинской области из-за сильного тумана введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, участок села Жибек жолы –граница Карагандинской области, а также на автодороге «Астана - Коргалжын» км 19-124, участок Астаны – поселка Коргалжын.

В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге «Екатеринбург - Алматы» км 1353-1425, участок границы Акмолинской области - до ПВП Темиртау.

Ранее из-за сильного тумана и недостаточной видимости данные участки дорог уже закрывали, но позже открыли для транспорта вновь.

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