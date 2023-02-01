Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Дорогу бизнесу: Антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей

1 Февраля 2023, 09:07
Дорогу бизнесу: Антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей – «Дорогу бизнесу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

«Цель проекта – помогать предпринимателям в преодолении различных адмбарьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений. Основной посыл – от слов к делу. Будем заниматься решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при оформлении земли, получении разрешений от архитектуры и других контролирующих структур, подключении коммуникаций, а также получении различных мер господдержки (кредиты, гранты, субсидии)», - сообщили в Антикоррупционной службе.

В регионах открыты площадки и каналы связи для приема обращений бизнеса.

Руководители территориальных департаментов принимают сообщения через свои Facebook страницы.

Также можно обращаться по короткому номеру 1424 в Call-центр Агентства.


Новости по теме
Бизнес-проекты на 800 млн тенге реализуют в Таласком районе Жамбылской области
Предприниматели получат 1,9 млрд тенге субсидий в Атырауской области
Права 892 акмолинских предпринимателей нарушались при оказании регулируемых услуг
Теги:
Читайте также
Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
Блогер Махамбет Абжан приговорен к 9 годам лишения свободы
Бизнес-проекты на 800 млн тенге реализуют в Таласком районе Жамбылской области
Предприниматели получат 1,9 млрд тенге субсидий в Атырауской области
Права 892 акмолинских предпринимателей нарушались при оказании регулируемых услуг
Более 200 проектов планируют запустить жители села в Актюбинской области по «Ауыл аманаты»
В Казахстане построена первая школа на средства, изъятые у коррупционеров
4500 бизнес-проектов получат господдержку в Карагандинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
3 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
4 Первые авто легализовали в Экибастузе
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

Лента новостей