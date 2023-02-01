Дорогу бизнесу: Антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей – «Дорогу бизнесу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

«Цель проекта – помогать предпринимателям в преодолении различных адмбарьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений. Основной посыл – от слов к делу. Будем заниматься решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при оформлении земли, получении разрешений от архитектуры и других контролирующих структур, подключении коммуникаций, а также получении различных мер господдержки (кредиты, гранты, субсидии)», - сообщили в Антикоррупционной службе.

В регионах открыты площадки и каналы связи для приема обращений бизнеса.

Руководители территориальных департаментов принимают сообщения через свои Facebook страницы.

Также можно обращаться по короткому номеру 1424 в Call-центр Агентства.