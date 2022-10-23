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    09:10, 23 Октябрь 2022 | GMT +6

    Дорогу Астана - Щучинск открыли для проезда

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией погодных условий 23 октября с 08.00 открыта автодорога республиканского значения Астана - Петропавловск 18-231 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал -городской центр мониторинга и оперативного реагирования Ikomek.

    Для всех видов транспорта открыто движение на участке дороги Астана - Щучинск.

    Ранее дорогу закрыли из-за обильного снегопада, ограничения видимости и гололеда.

    Девять участков дорог закрыли вчера в Акмолинской области и СКО из-за снегопада.



    Теги:
    Акмолинская область Дороги Погода Астана
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