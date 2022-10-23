Дорогу Астана - Щучинск открыли для проезда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со стабилизацией погодных условий 23 октября с 08.00 открыта автодорога республиканского значения Астана - Петропавловск 18-231 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал -городской центр мониторинга и оперативного реагирования Ikomek.

Для всех видов транспорта открыто движение на участке дороги Астана - Щучинск.

Ранее дорогу закрыли из-за обильного снегопада, ограничения видимости и гололеда.

Девять участков дорог закрыли вчера в Акмолинской области и СКО из-за снегопада.