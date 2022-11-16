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Дорогу «Алматы-Ташкент-Термез» закрыли для грузового транспорта из-за метели

16 Ноября 2022, 19:00
Дорогу «Алматы-Ташкент-Термез» закрыли для грузового транспорта из-за метели
16 Ноября 2022, 19:00

Дорогу «Алматы-Ташкент-Термез» закрыли для грузового транспорта из-за метели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На данный момент на линии работают 35 человек и 25 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

«В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, плохая видимость) ограничено движение для грузового автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 536-593 по Жамбылской области (село Айша-Биби – граница Туркестанской области) и км 593-652 по Туркестанской области (участок границы Жамбылской области – село Машат).

Легковой автотранспорт сопровождается специальной дорожной техникой и органами полиции.

Ранее сообщалось, что на погоду большей части республики будет оказывать влияние Северо-Западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков и понижение температуры.


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