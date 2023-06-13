РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:41, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Дорогостоящие Smart-остановки не оправдали надежд жителей Атырау

    None
    Almaty.tv
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дорогостоящие Smart-остановки в Атырау превратили в свалки и комнаты ночлега для бездомных. Каждая из них обошлась бюджету в 14 млн тенге, сетуют местные. Поэтому жители вынуждены дожидаться автобусы в тени деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Almaty.tv.

    Так называемые Smart-остановки для «удобства» горожан построили всего пару лет назад. Правда, комфортом, по словам местных жителей, тут и не пахнет. Вместо этого вокруг царит настоящая антисанитария и грязь.

    По утверждению местных властей, в ситуации виноваты сами жители. Недобросовестные горожане оставляют мусор, а кто-то и вовсе переключает кондиционер на обогрев. Правда, доказать чью-либо вину, будет сложно, так как камеры видеонаблюдения давно не работают, объяснили в ответственном управлении.

    «Мы осмотрели остановки, на многих переключены режимы кондиционера. Сейчас мы объявляем открытый конкурс, чтобы обеспечить видеонаблюдение. После этого установим ответственных, которые будут следить за видеонаблюдением и работой сети Wi-fi», - объяснил заведующий городским отделом ЖКХ Темирлан Аубакиров.

    Всего на территории города 22 крытых остановки. Шесть из них - переданы в доверительное управление. Остальные находятся на балансе городских властей.

    Теги:
    Атырау
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!