Дорогостоящие Smart-остановки не оправдали надежд жителей Атырау
Так называемые Smart-остановки для «удобства» горожан построили всего пару лет назад. Правда, комфортом, по словам местных жителей, тут и не пахнет. Вместо этого вокруг царит настоящая антисанитария и грязь.
По утверждению местных властей, в ситуации виноваты сами жители. Недобросовестные горожане оставляют мусор, а кто-то и вовсе переключает кондиционер на обогрев. Правда, доказать чью-либо вину, будет сложно, так как камеры видеонаблюдения давно не работают, объяснили в ответственном управлении.
«Мы осмотрели остановки, на многих переключены режимы кондиционера. Сейчас мы объявляем открытый конкурс, чтобы обеспечить видеонаблюдение. После этого установим ответственных, которые будут следить за видеонаблюдением и работой сети Wi-fi», - объяснил заведующий городским отделом ЖКХ Темирлан Аубакиров.
Всего на территории города 22 крытых остановки. Шесть из них - переданы в доверительное управление. Остальные находятся на балансе городских властей.