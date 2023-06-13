Дорогостоящие Smart-остановки не оправдали надежд жителей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дорогостоящие Smart-остановки в Атырау превратили в свалки и комнаты ночлега для бездомных. Каждая из них обошлась бюджету в 14 млн тенге, сетуют местные. Поэтому жители вынуждены дожидаться автобусы в тени деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Almaty.tv.

Так называемые Smart-остановки для «удобства» горожан построили всего пару лет назад. Правда, комфортом, по словам местных жителей, тут и не пахнет. Вместо этого вокруг царит настоящая антисанитария и грязь.

По утверждению местных властей, в ситуации виноваты сами жители. Недобросовестные горожане оставляют мусор, а кто-то и вовсе переключает кондиционер на обогрев. Правда, доказать чью-либо вину, будет сложно, так как камеры видеонаблюдения давно не работают, объяснили в ответственном управлении.

«Мы осмотрели остановки, на многих переключены режимы кондиционера. Сейчас мы объявляем открытый конкурс, чтобы обеспечить видеонаблюдение. После этого установим ответственных, которые будут следить за видеонаблюдением и работой сети Wi-fi», - объяснил заведующий городским отделом ЖКХ Темирлан Аубакиров.

Всего на территории города 22 крытых остановки. Шесть из них - переданы в доверительное управление. Остальные находятся на балансе городских властей.