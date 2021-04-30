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    13:48, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Дорогостоящие препараты станут доступны казахстанцам за счет ОСМС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственная программа развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы будет преобразована в национальный проект. О том, что это даст, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основными направлениями национального проекта являются «Развитие здравоохранения», «Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования», «Формирование отечественной фармацевтическая промышленность Казахстана», «Развитие массового спорта», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    По его словам, ключевым национальным индикатором Национального проекта является рост ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет в 2025 году.

    По итогам реализации Национального проекта «Здоровая нация» ожидаются следующие результаты:

    - увеличение объема финансирования здравоохранения из всех источников до 5% от ВВП страны;

    - ежегодное выделение 7 тыс. квот на проведение экстракорпорального оплодотворения;

    - строительство в регионах 20 современных медицинских центров;

    - открытие в сельских населенных пунктах 137 фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий;

    - обеспечение доступности дорогостоящих медицинских услуг для каждого гражданина за счет средств ОСМС;

    - увеличение средней заработной платы врачей в 2,5 раза выше средней заработной платы в экономике;

    - увеличение доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства

    (в стоимостном выражении) до 50%.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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