Дорогостоящие препараты станут доступны казахстанцам за счет ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственная программа развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы будет преобразована в национальный проект. О том, что это даст, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными направлениями национального проекта являются «Развитие здравоохранения», «Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования», «Формирование отечественной фармацевтическая промышленность Казахстана», «Развитие массового спорта», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

По его словам, ключевым национальным индикатором Национального проекта является рост ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет в 2025 году.

По итогам реализации Национального проекта «Здоровая нация» ожидаются следующие результаты:

- увеличение объема финансирования здравоохранения из всех источников до 5% от ВВП страны;

- ежегодное выделение 7 тыс. квот на проведение экстракорпорального оплодотворения;

- строительство в регионах 20 современных медицинских центров;

- открытие в сельских населенных пунктах 137 фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий;

- обеспечение доступности дорогостоящих медицинских услуг для каждого гражданина за счет средств ОСМС;

- увеличение средней заработной платы врачей в 2,5 раза выше средней заработной платы в экономике;

- увеличение доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства

(в стоимостном выражении) до 50%.