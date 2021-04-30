Дорогостоящие препараты станут доступны казахстанцам за счет ОСМС
«Основными направлениями национального проекта являются «Развитие здравоохранения», «Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования», «Формирование отечественной фармацевтическая промышленность Казахстана», «Развитие массового спорта», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.
По его словам, ключевым национальным индикатором Национального проекта является рост ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет в 2025 году.
По итогам реализации Национального проекта «Здоровая нация» ожидаются следующие результаты:
- увеличение объема финансирования здравоохранения из всех источников до 5% от ВВП страны;
- ежегодное выделение 7 тыс. квот на проведение экстракорпорального оплодотворения;
- строительство в регионах 20 современных медицинских центров;
- открытие в сельских населенных пунктах 137 фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий;
- обеспечение доступности дорогостоящих медицинских услуг для каждого гражданина за счет средств ОСМС;
- увеличение средней заработной платы врачей в 2,5 раза выше средней заработной платы в экономике;
- увеличение доли лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства
(в стоимостном выражении) до 50%.